السنغالي كوياتي يغيب "على الأرجح" عن مواجهة قطر

وأصيب لاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي خلال الهزيمة أمام منتخب الطواحين 0-2، وخرج على حمّالة خلال المباراة، ما أثار خشية من انسحاب نهائي للاعب، ليزيد من معاناة "أسود تيرانغا" التي خسرت خدمات أفضل لاعبيها ساديو مانيه قبل المونديال.

ويمكن لباب غي، لاعب وسط مرسيليا الفرنسي الذي حلّ بدلاً من كوياتي خلال المباراة، أن يعوّض مرة أخرى عن غيابه أمام قطر المضيفة.

ولفت الاتحاد السنغالي إلى أن لاعباً آخر أصيب خلال المباراة ضد هولندا، وهو عبدو ديالو لاعب لايبزيغ الألماني، لكنه يعاني فقط من تقلصات وسيستأنف التدريبات الأربعاء.





