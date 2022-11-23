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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

السنغالي كوياتي يغيب "على الأرجح" عن مواجهة قطر

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أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن لاعب خط وسط المنتخب شيخو كوياتي يعاني فقط من "التهاب غير ظاهر" في الفخذ الأيمن وسيكون "غير متاح على الأرجح" لمواجهة قطر الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وأصيب لاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي خلال الهزيمة أمام منتخب الطواحين 0-2، وخرج على حمّالة خلال المباراة، ما أثار خشية من انسحاب نهائي للاعب، ليزيد من معاناة "أسود تيرانغا" التي خسرت خدمات أفضل لاعبيها ساديو مانيه قبل المونديال.

ويمكن لباب غي، لاعب وسط مرسيليا الفرنسي الذي حلّ بدلاً من كوياتي خلال المباراة، أن يعوّض مرة أخرى عن غيابه أمام قطر المضيفة.

ولفت الاتحاد السنغالي إلى أن لاعباً آخر أصيب خلال المباراة ضد هولندا، وهو عبدو ديالو لاعب لايبزيغ الألماني، لكنه يعاني فقط من تقلصات وسيستأنف التدريبات الأربعاء.

                  
 

السنغال منتخب قطر شيخو كوياتي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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