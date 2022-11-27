الركراكي يطالب بالحفاظ على الروح القتالية

وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي "اليوم لم نفز بأي شيء بعد. بالطبع، أريد أن أكون سعيدًا بهذا الانتصار، لكن علينا أن نتعافى، كندا منتخب جيد جدا وللتغلب عليها علينا الحفاظ على هذه الروح القتالية".

وأضاف "لم نفعل أي شيء، لم نتأهل الى ثمن النهائي الذي جئنا إلى هنا من أجله. كانت لدينا الرغبة اليوم في أن نعيش مثل المنتخبات العريقة، ونعرف كيف نجتاز الدور الأول".

وأضاف "لدينا هذا التواضع لنعلم أن هناك دولًا تتقدم علينا قليلاً، حتى من حيث التكوين وأفضل اللاعبين. في الشوط الأول، كان لدينا التواضع لقبول سيطرة بلجيكا والدفاع مثل فريق كبير (...). قرّروا الضغط علينا وخنقونا: من الناحية التكتيكية كانت مباراة من المستوى العالي جدا، أغلقنا جيدا خطوط التمرير لمنعهم من العثور على كيفن دي بروين وإيدن هازار".

وأردف قائلا "ستعتقدون أنني مجنون، لكن عندما أُلغي هدفنا الأول شعرت بالسعادة. كنت أعلم أنه بفضل هذا الإلغاء، ستكون لدينا الرغبة في هزم بلجيكا ربما بمزيد من القتالية. خسرنا مرة أخرى الكثير من الكرات ولم يكن يتعين علينا فعل ذلك. خلال الشوط الثاني، كنا أفضل، خاصة في الاستحواذ على الكرة".

وختم "الهدف الأول حررنا ... لقد رأينا أنه في كثير من الأحيان، في القائم الأول، يمكن أن يكونوا (لاعبو بلجيكا) ... غير ساذجين، لكن واثقين قليلاً. تيبو طويل جدًا، لذا كان الأمر معقدًا في القائم البعيد".