الدنمارك تعلن عن تشكيلة من 21 لاعباً بانتظار حسم هوية الـ5 الآخرين

ومن المفترض أن يعلن هيولماند عن التشكيلة الكاملة من الآن وحتى الإثنين المقبل كحد أقصى، أي حتى موعد سفر المنتخب الى قطر لخوض النهائيات وفق ما أفاد المدرب الإثنين في كوبنهاغن.

وكشف مدرب المنتخب الذي وصل الى نصف نهائي كأس أوروبا صيف 2021 أن "هناك بين 10 و12 لاعباً يتنافسون على المراكز الأخيرة"، مضيفاً "يمكن أن يحدث الكثير. لا شيء محسوم لكنها الطريقة الصحيحة. هناك مباراتان متبقيتان للعديد من اللاعبين (في الدوريات المحلية) ويمكن أن تتغير الأمور".

وخلت قائمة الـ21 لاعباً من أي مفاجآت مع تواجد جميع الركائز المؤثرة تقريباً، باستثناء مهاجم لايبزيغ الألماني يوسف بولسن ومدافع ليستر سيتي الإنكليزي يانيك فيستيغارد اللذين سينتظران من الآن وحتى الإثنين لمعرفة مصيريهما.

وسيكون القائد سايمون كاير اللاعب الأكثر خبرة دولية في التشكيلة مع 121 مباراة دولية في جعبته.

وتبدأ الدنمارك مشوارها في النهائيات ضد تونس في 22 الحالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا حاملة اللقب وأستراليا.

التشكيلة غير المكتملة:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (نيس الفرنسي)، أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين الألماني)

الدفاع: سيمون كاير (ميلان الإيطالي)، أندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني)، يواكيم مايهلي (أتالانتا الإيطالي)، ينس ستريغر لارسن (طرابزون سبور التركي)، يواكيم أندرسن (كريستال بالاس الإنكليزي)، فيكتور نلسون (غلطة سراي التركي)، راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد الإنكليزي)، دانيال فاس (بروندبي)

الوسط: ماتياس ينسن (برنتفورد الإنكليزي)، توماس ديلايني (إشبيلية الإسباني)، كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، بيار إميل هويبيرغ (توتنهام الإنكليزي)

الهجوم: يسبر ليندستروم (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، مارتين برايثوايت (سيلكيبورغ)، كاسبر دولبرغ (إشبيلية الإسباني)، أندرياس كورنيليوس (أف سي كونبهاغن)، أندرياس سكوف أولسن (بروج البلجيكي)، ميكل دامسغارد (برنتفورد الإنكليزي)، يوناس ويند (فولفسبورغ الألماني).