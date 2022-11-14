الاتحاد المكسيكي ينضم إلى الفيفا في الدعوة إلى الوحدة في كأس العالم

وذكر البيان الذي نشره الاتحاد المكسيكي أن "كرة القدم أداة قوية تلهم الناس بشكل إيجابي. نحن في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مقتنعون بالتأثير الهائل والقوة الجماعية التي تتمتع بها الرياضة الأكثر متابعة على هذا الكوكب".

La Federación Mexicana de Fútbol se suma al llamado de unidad de la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022



Lee más: https://t.co/wLtGvmTWrS #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/nlFr05vwDq — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) November 13, 2022

وأضاف: "تدعونا كأس العالم جميعًا إلى الوحدة والاحترام والشمول، وهي قيم أساسية تروج لها كرة القدم".

وتابع: "دعونا نحتفل سويًا بأن كرة القدم قادرة على إحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال لغتها العالمية، ودعونا ننضم إلى الجهود حتى تكون الفرق الـ 32 المشاركة والمشجعون حول العالم مروجين للقيم العالمية مثل الوحدة والاحترام".