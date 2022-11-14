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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الاتحاد المكسيكي ينضم إلى الفيفا في الدعوة إلى الوحدة في كأس العالم

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نشر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بياناً أكد فيه انضمامه لدعوة الاتحاد الدولي "فيفا" للوحدة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وذكر البيان الذي نشره الاتحاد المكسيكي أن "كرة القدم أداة قوية تلهم الناس بشكل إيجابي. نحن في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مقتنعون بالتأثير الهائل والقوة الجماعية التي تتمتع بها الرياضة الأكثر متابعة على هذا الكوكب".

وأضاف: "تدعونا كأس العالم جميعًا إلى الوحدة والاحترام والشمول، وهي قيم أساسية تروج لها كرة القدم".

وتابع: "دعونا نحتفل سويًا بأن كرة القدم قادرة على إحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال لغتها العالمية، ودعونا ننضم إلى الجهود حتى تكون الفرق الـ 32 المشاركة والمشجعون حول العالم مروجين للقيم العالمية مثل الوحدة والاحترام".

كأس العالم FIFA قطر 2022™
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