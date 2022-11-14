الاتحاد القطري يدعو إلى الاحتفال بكأس العالم بعيداً عن أي أمر يعكر صفوها

ودعا الاتحاد القطري للاحتفال بكأس العالم والاستمتاع بلعبة كرة القدم بعيداً عن كل شيء قد يؤثر على هذه التظاهرة العالمية والتي يسعى الجميع فيها إلى تحقيق أفضل النتائج سواء في الملعب أو خارجه لتتحقق مضامين كرة القدم الرائعة.

وأكد الاتحاد القطري أن كرة القدم هي الرياضة العالمية الأولى التي تحمل مضامين عديدة تسعى من خلالها إلى تغيير حياة الناس والمجتمعات إلى الأفضل، ما يجعلها ذات تأثير إيجابي يبعث رسائل السلام وتوحيد الشعوب , ويحث في الوقت ذاته على نبذ التعصب والعنف.

📄- بيان صحفي pic.twitter.com/xxlKFUApW6 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 14, 2022

وأوضح الاتحاد القطري في بيانه أن كأس العالم FIFA قطر 2022™ هي البطولة التي تجتمع فيها كل الأهداف وتتقارب مع تواجد أغلب شعوب الكرة الأرضية لتتحقق على أرض قطر متعة كرة القدم الحقيقية القادرة على توحيد الشعوب وإسعادها وإحداث تغييرات جذرية.

