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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الاتحاد القطري يدعو إلى الاحتفال بكأس العالم بعيداً عن أي أمر يعكر صفوها

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شكر الاتحاد القطري لكرة القدم الاتحادات الكروية عبر العالم التي دعت إلى إبعاد كرة القدم وأجواء كأس العالم عن أي موضوع يعكر صفوها.

AFP

ودعا الاتحاد القطري للاحتفال بكأس العالم والاستمتاع بلعبة كرة القدم بعيداً عن كل شيء قد يؤثر على هذه التظاهرة العالمية والتي يسعى الجميع فيها إلى تحقيق أفضل النتائج سواء في الملعب أو خارجه لتتحقق مضامين كرة القدم الرائعة.

وأكد الاتحاد القطري أن كرة القدم هي الرياضة العالمية الأولى التي تحمل مضامين عديدة تسعى من خلالها إلى تغيير حياة الناس والمجتمعات إلى الأفضل، ما يجعلها ذات تأثير إيجابي يبعث رسائل السلام وتوحيد الشعوب , ويحث في الوقت ذاته على نبذ التعصب والعنف.

وأوضح الاتحاد القطري في بيانه أن كأس العالم FIFA قطر 2022™ هي البطولة التي تجتمع فيها كل الأهداف وتتقارب مع تواجد أغلب شعوب الكرة الأرضية لتتحقق على أرض قطر متعة كرة القدم الحقيقية القادرة على توحيد الشعوب وإسعادها وإحداث تغييرات جذرية.
 

الاتحاد القطري لكرة القدم كأس العالم FIFA قطر 2022™
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