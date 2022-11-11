الإعلان عن قائمة المنتخب الصربي لكأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 14:25 أعلن اليوم الجمعة عن القائمة النهائية للمنتخب الصربي الذي يـتأهب للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.