الإعلان عن قائمة المنتخب الصربي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 14:25 أعلن اليوم الجمعة عن القائمة النهائية للمنتخب الصربي الذي يـتأهب للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™. reuters وشهدت القائمة دعوة كل من ألكسندر ميتروفيتش ولوكا يوفيتش ودوشان فلاهوفيتش ودوشان تاديتش. OFFICIAL! Serbia's 26 man squad for the World Cup. 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 pic.twitter.com/ZsVRCcR0fK — Serbian Football (@SerbianFooty) November 11, 2022 كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الصربي السابق الكشف عن قائمة المنتخب الإسبان اقرأ التالي أشرف حكيمي يوجّه رسالة دعم لزم اقرأ - آخر الأحداث November 11, 2022 15:30 أشرف حكيمي يوجّه رسالة دعم لسيرخيو راموس November 11, 2022 14:25 قائمة المنتخب الصربي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 12:41 قائمة المنتخب الإسباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 12:32 فان خال يعلن قائمة هولندا لـ"قطر 2022™" November 11, 2022 12:01 الفنانة نانسي عجرم في لقاء خاص مع beIN SPORTS November 11, 2022 11:13 مانيه ضمن قائمة السنغال النهائية لـ" قطر 2022™" November 11, 2022 10:59 ابراهيمي سيغيب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 10:13 مصادر: ساديو مانيه موجود في قائمة المنتخب السنغالي November 11, 2022 08:54 اشترك وشاهد كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 08:30 تعرف على الأماكن التي يمكنك زيارتها في قطر 2022™