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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الإعلان عن قائمة المنتخب الصربي لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعلن اليوم الجمعة عن القائمة النهائية للمنتخب الصربي الذي يـتأهب للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters

وشهدت القائمة دعوة كل من ألكسندر ميتروفيتش ولوكا يوفيتش ودوشان فلاهوفيتش ودوشان تاديتش. 


 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الصربي
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