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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الإعلان عن تشكيلة بولندا لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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تمّ اليوم الخميس الكشف عن تشكيلة المنتخب البولندي التي ستخوض غمار كأس العالم FIFA قطر 2022™ بقيادة نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

Reuters

وفيما يلي التشكيلة :

 

روبرت ليفاندوفسكي بولندا المنتخب البولندي كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق منتخب الولايات المتحدة الأمريك
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