الإعلان عن تشكيلة بولندا لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 10, 2022 16:17 تمّ اليوم الخميس الكشف عن تشكيلة المنتخب البولندي التي ستخوض غمار كأس العالم FIFA قطر 2022™ بقيادة نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي. Reuters وفيما يلي التشكيلة : 🚨 الكشف عن تشكيلة منتخب بولندا 🇵🇱 التي ستخوض غمار كأس العالم FIFA قطر 2022 بقيادة نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي pic.twitter.com/pR4JaPNkQT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 10, 2022 روبرت ليفاندوفسكي بولندا المنتخب البولندي كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق منتخب الولايات المتحدة الأمريك اقرأ التالي - آخر الأحداث November 10, 2022 16:17 الإعلان عن تشكيلة بولندا لـ"قطر 2022™" November 10, 2022 15:35 منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى الدوحة November 10, 2022 15:00 ساوثغيت يوجه الدعوة لجيمس ماديسون November 10, 2022 14:07 دعم جماهيري كبير لمنتخب كوستاريكا قبل التوجه لقطر November 10, 2022 13:15 بوليسيك ومكيني يتصدران قائمة المنتخب الأميركي November 10, 2022 13:10 مارتينيز يكشف عن قائمة المنتخب البلجيكي November 10, 2022 12:35 الركراكي يعلن عن قائمة المنتخب المغربي لكأس العالم November 10, 2022 12:13 الكشف عن قائمة ألمانيا لكأس العالم FIFA قطر 2022™ November 10, 2022 11:34 وقائع المؤتمر الصحفي لمشروع توسعة مطار حمد الدولي November 10, 2022 10:29 الموعد الرسمي لوصول المنتخبات إلى قطر