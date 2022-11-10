الإعلان عن تشكيلة بولندا لكأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS November 10, 2022 16:17 تمّ اليوم الخميس الكشف عن تشكيلة المنتخب البولندي التي ستخوض غمار كأس العالم FIFA قطر 2022™ بقيادة نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.