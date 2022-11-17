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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الإسباني غايا يعاني من التواء طفيف في الكاحل

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تعرّض الظهير الأيسر لمنتخب إسبانيا خوسيه غايا "لالتواء طفيف في الكاحل الأيمن" الأربعاء خلال التمارين"، لكن ذلك لا يهدّد مشاركته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ الذي ينطلق الأحد.

Reuters


ويغيب غايا عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي يخوضها فريق المدرب لويس إنريكي الخميس ضد الأردن في عمان "بعدما أثبت فحص الرنين المغناطيسي الذي خضع له خوسيه غايا هذا الخميس التشخيص الذي قمنا به مساء أمس (الأربعاء)"، وفق ما أفادت الخميس مصادر في الاتحاد الإسباني للعبة.

وتأتي إصابة ظهير فالنسيا البالغ من العمر 27 عاماً قبل ستة أيام من المباراة الأولى لإسبانيا في نهائيات قطر ضد كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان.

لكن الإصابة ليست خطيرة وسيبقى غايا مع المنتخب الإسباني الذي يسافر الى الدوحة مباشرة بعد انتهاء مباراته مع الأردن، لكن من المستبعد أن يكون جاهزاً لخوض المباراة الأولى الأربعاء لأن إصابة من هذا النوع تحتاج بين أسبوع وعشرة أيام للتعافي منها.

ويحق لأي منتخب أن يجري تعديلاً على تشكيلة الـ26 لاعباً للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.

منتخب إسبانيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ خوسي لويس غايا
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