الإسباني غايا يعاني من التواء طفيف في الكاحل



ويغيب غايا عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي يخوضها فريق المدرب لويس إنريكي الخميس ضد الأردن في عمان "بعدما أثبت فحص الرنين المغناطيسي الذي خضع له خوسيه غايا هذا الخميس التشخيص الذي قمنا به مساء أمس (الأربعاء)"، وفق ما أفادت الخميس مصادر في الاتحاد الإسباني للعبة.

وتأتي إصابة ظهير فالنسيا البالغ من العمر 27 عاماً قبل ستة أيام من المباراة الأولى لإسبانيا في نهائيات قطر ضد كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان.

لكن الإصابة ليست خطيرة وسيبقى غايا مع المنتخب الإسباني الذي يسافر الى الدوحة مباشرة بعد انتهاء مباراته مع الأردن، لكن من المستبعد أن يكون جاهزاً لخوض المباراة الأولى الأربعاء لأن إصابة من هذا النوع تحتاج بين أسبوع وعشرة أيام للتعافي منها.

ويحق لأي منتخب أن يجري تعديلاً على تشكيلة الـ26 لاعباً للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.