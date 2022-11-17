اشترك الآن لمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 17, 2022 13:03 ثلاثة أيام فقط لنعيش شغف اللعبة ومتعة التشجيع وروعة الفوز! اشترك الآن لتشاهد كأس العالم FIFA قطر 2022™. beIN SPORTS للاشتراك اضغط هنا. كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق أنس زروري يلتحق بتشكيلة المنتخ اقرأ التالي سكالوني يلمح إلى إمكانية تعديل اقرأ - آخر الأحداث November 17, 2022 15:39 الإسباني غايا يعاني من التواء طفيف في الكاحل November 17, 2022 14:18 قوائم المنتخبات المشاركة في قطر 2022™ November 17, 2022 14:07 مركز البث الدولي يصل إلى الجاهزية التامة November 17, 2022 14:05 معلومات أساسية بشأن الوصول إلى الاستادات November 17, 2022 13:56 وصول أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من عُمان إلى قطر November 17, 2022 13:39 إيتو يتابع منتخب الكاميرون عن كثب November 17, 2022 13:37 ماكرون يشدّد على وجوب عدم تسييس الرياضة November 17, 2022 13:37 جماهير الأردن تنال فرصة اللقاء ببعض نجوم إسبانيا November 17, 2022 13:05 سكالوني يلمح إلى إمكانية تعديل تشكيلة النهائيات November 17, 2022 13:03 اشترك الآن لمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022™