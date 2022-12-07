إنفانتينو يصف دور المجموعات في المونديال بأنه الأفضل على الإطلاق

وجاءت تصريحات إنفانتينو بناءً على النتائج المفاجئة التي شهدتها مباريات هذا الدور، وتسجيلها أرقاماً قياسية من حيث عدد المشاهدين من داخل الملاعب وعبر الشاشات حول العالم، والأعداد القياسية لمن حضروا مهرجان المشجعين في الدوحة والتي تثبت مرة أخرى مدى الشعبية التي تحظى بها كرة القدم بين جميع دول العالم.

وأثنى إنفانتينو، في حديث نشره الموقع الرسمي للفيفا اليوم، على جودة اللعب الذي قدمته المنتخبات الـ 32 التي تنافست في مرحلة المجموعات، ومستوى الشغف الذي كان حاضراً في جنبات المدرجات، وفي مهرجان المشجعين وحدائق المشجعين.

وقال رئيس الفيفا: "لقد حضرت جميع المباريات، أقولها بكل بساطة وبكل وضوح: هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات كأس العالم FIFA على الإطلاق، هذه النسخة من البطولة تعد بالكثير فيما تبقى من عمر النهائيات العالمية.. لقد قدمت المباريات كرة قدم جيدة جداً، داخل ملاعب من أروع ما يكون. لقد كنا نعلم ذلك من قبل. لكن فضلاً عن ذلك، فإن الجمهور كان مدهشاً، وقد كان متوسط المتفرجين 51 ألفاً".

وتابع: "بلغت أعداد المتابعين عبر شاشات التلفزيون أرقاماً قياسية، وقد تخطى العدد حاجز الملياري مشاهد، وهذا أمر مدهش، مليونان ونصف المليون يملؤون شوارع الدوحة وبضع مئات الآلاف التي تذهب للملاعب كل يوم، تشجع وتساند منتخباتها. إن الأجواء رائعة، والأهداف المسجلة خيالية، والحماس لا يُوصف، إضافة إلى المفاجآت".

وأشار رئيس الفيفا إلى أنه: "لم تعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة، مستوى اللعب متقارب للغاية، شهدنا لأول مرة في التاريخ تأهل منتخبات من جميع القارات إلى مرحلة خروج المغلوب، وهذا يعني أن كرة القدم في طريقها إلى أن تصبح لعبة عالمية بحق".

وقال: "نأمل أن تتواصل كأس العالم FIFA قطر 2022™ وتنتهي كما بدأت، بنجاحٍ منقطع النظير، أنا واثق من أننا سنصل إلى 5 مليارات متفرج حول العالم.. فيما يتعلق بالحضور داخل الملاعب، فإنّ التذاكر بيعت عن آخرها، والملاعب تصل إلى طاقتها الاستيعابية. كما أن مهرجانات المشجعين ومختلف مناطق المشجعين تزدحم بمحبي اللعبة الذين يحتفلون ويستمتعون".

وختم قائلاً: "وفي نهاية المطاف، كل ما نريده هو أن نمنح بعض الفرح والابتسامات للناس حول العالم، هذا هو الهدف من كرة القدم، هذا هو هدف كأس العالم FIFA قطر 2022™ وهذا ما يجب أن يحصل من الآن إلى نهاية المنافسة".