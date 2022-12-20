إنفانتينو يجدد الشكر إلى دولة قطر ويؤكد أنها نظمت أفضل كأس عالم على الإطلاق

وقال إنفانتينو في تصريح لموقع الـ"فيفا": "ما قاموا به ويقومون به للترحيب بالعالم في هذه الدولة الجميلة مُذهل، إذ شعر الجميع أنه في بلاده".

وأكد أن البطولة جمعت الكل سوياً، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث لكأس العالم، وبفضل الطبيعة المتقاربة للبطولة، تواجدت جماهير كل الفرق في مدينة واحدة.

وأضاف: "بالنسبة لكل الجماهير، سواء الذين كانوا هنا في قطر لمتابعة البطولة أو المباريات أو شاهدوها من بلادهم، أعتقد أن الجميع تبنّى كأس العالم بحق، وقد رأينا كيف توحّد كرة القدم العالم، إذ استمتعت الجماهير من 32 دولة في قطر وكل أرجاء العالم بسلام وفرح".

أثر اجتماعي إيجابي

وأشار رئيس الفيفا إلى أن البطولة أظهرت إمكانية استخدام شعبية كرة القدم لترك أثر اجتماعي إيجابي، وذلك من خلال عدة حملات توجّهت إلى جمهور عالمي يزيد على خمسة مليارات شخص.

وقال: "استخدمنا قوة كرة القدم، خارج أرضية الملعب، وشعبية اللعبة لتسليط الضوء على التمييز، والترويج للاستدامة، وتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة، وضمان تمتّع الأطفال بالحماية وحصولهم على التعليم".. مبيناً أن كرة القدم أصبحت عالمية حقاً، منوهاً بأن الجماهير من 32 دولة استمتعت بكأس العالم في قطر بسلام.

كما توجّه إنفانتينو بالتهنئة إلى المنتخب الأرجنتيني الفائز، وفرنسا وصيفة البطل، وكرواتيا صاحبة المركز الثالث، وإلى المغرب الذي أصبح أول دولة عربية وإفريقية تتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ هذا الحدث الكروي.

كما نوّه إنفانتينو أنه وللمرة الأولى في البطولة، تجاوزت دول من القارات الخمس مرحلة المجموعات.. وقال: "كان مستوى التنافس مرتفعاً بشكل كبير جداً، وللمرة الأولى في التاريخ، بلغت منتخبات من كل قارات العالم الأدوار الإقصائية لكأس العالم FIFA، أي أننا نرى كيف أن كرة القدم أصبحت عالمية حقاً".

