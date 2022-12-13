إبراهيموفيتش يتوقع تتويج ميسي بكأس العالم FIFA قطر 2022™

وجاءت تصريحات النجم السويدي للصحافيين على هامش مشاركته في معسكر تدريبي شتوي لفريقه ميلان الايطالي في دبي.

وأثنى إبراهيموفيتش (41 عاماً) على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقاً واحداً يتوج باللقب.

وبحسب إبراهيموفيتش "أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وأنتم تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس. الأمر مكتوب بالفعل".

ووصف النجم السويدي المخضرم كلاً من كرواتيا وفرنسا بأنها من المنتخبات "القوية" لكنه يميل إلى تتويج ميسي.

ورداً على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان "لا اعتقد أن هذه مفاجأة لأني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم".

وتابع "بلوغهم دور نصف النهائي، قد يكون مفاجئاً قليلاً ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه المفاجآت التي اعتقد أن الناس يحبونها".

وبعد إقصاء البرتغال، طُلِب منه توجيه رسالة إلى رونالدو، علق إبراهيموفيتش “اعتقد أن ما أقوله ليس بالمهم. أعني أن الجميع يرغب بالفوز بكأس العالم لكن لا يفوز الجميع بكأس العالم".

