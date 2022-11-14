إبراهيموفيتش يتمنى تتويج ميسي بلقب كأس العالم

وأضاف إبراهيموفيتش (41 عاما) في تصريحات له اليوم، أنه لم يقرر التوقف عن ممارسة كرة القدم في الملاعب حتى الآن ولم يحن الوقت للبدء بالعمل الإداري بعد، لافتا إلى أنه لن يعتزل، ومازال قادرا على إحداث الفارق.

وحول كأس العالم FIFA قطر 2022™ وتوقعاته، قال:" لو رشحت فريقاً للفوز بالبطولة المقبلة فسيكون منتخب الأرجنتين هو الأبرز، لأنني كلي أمل أن أرى ميسي يحمل كأس العالم، فهذا هي الكأس الوحيدة التي لم يحملها بعد".

وأكد النجم المخضرم، أنه سيظل يمارس كرة القدم في الملاعب دون التقيد بسن معينة طالما كان قادراً على العطاء.

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته بالحديث عن المرحلة المقبلة في حياته، قائلاً:" أعتقد أن العروض ستكون كثيرة ولكن إذا كنت سأذهب إلى اتجاه معين فلا أريد أن أكون عادياً وأريد أن أحدث الشيء الفارق والمختلف".

