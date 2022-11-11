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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

أليو سيسيه يوجه الدعوة للنجم مانيه ويعلن عن قائمته النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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وجه المدرب أليو سيسيه الدعوة لنجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه ليكون في القائمة النهائية لمنتخب أسود التيرانغا في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters

 

المنتخب السنغالي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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