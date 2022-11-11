أليو سيسيه يوجه الدعوة للنجم مانيه ويعلن عن قائمته النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 11:13 وجه المدرب أليو سيسيه الدعوة لنجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه ليكون في القائمة النهائية لمنتخب أسود التيرانغا في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.