أليو سيسيه يوجه الدعوة للنجم مانيه ويعلن عن قائمته النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 11:13 وجه المدرب أليو سيسيه الدعوة لنجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه ليكون في القائمة النهائية لمنتخب أسود التيرانغا في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. reuters 📋✅ 𝙇𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 26 𝙡𝙞𝙤𝙣𝙨 retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour disputer la Coupe du monde 2022. #FIFAWorldCup | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/EbwBPlpI7i — FSF (@Fsfofficielle) November 11, 2022 المنتخب السنغالي كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق مراسل beIN SPORTS: آميد ابراهي اقرأ التالي - آخر الأحداث November 11, 2022 11:13 مانيه ضمن قائمة السنغال النهائية لـ" قطر 2022™" November 11, 2022 10:59 ابراهيمي سيغيب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 10:13 مصادر: ساديو مانيه موجود في قائمة المنتخب السنغالي November 11, 2022 08:54 اشترك وشاهد كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 08:00 المخضرمان سواريز وكافاني يقودان منتخب أوروغواي November 11, 2022 02:13 قوائم المنتخبات المشاركة في قطر 2022™ November 10, 2022 22:40 إعلان مرتقب لتشكيلة "العنابي" لكأس العالم FIFA™ November 10, 2022 20:53 أبرز ردود الفعل بشأن قائمة إنكلترا لـ"قطر 2022™" November 10, 2022 20:30 الاتحاد السنغالي لكرة القدم يمدّد عقد أليو سيسيه November 10, 2022 18:42 الإعلان عن قائمة البرتغال المشاركة في قطر 2022™