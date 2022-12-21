أشرف حكيمي: فخورون باللحظات التي عشناها في قطر والمغرب

وقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات صحفية: "فخورون باللحظات التي عشناها في قطر والمغرب، إنها أفضل نهاية لذلك الحلم الذي عشناه في البطولة، واكتملت قصته في المغرب بهذا الاستقبال، أتمنى أن نسعد المغاربة في التحديات المقبلة".

وأضاف: "لم نكن نظن أنّ إنجازنا سيكون له كل هذا الأثر الكبير، يسعدنا أن نرى كل هذه السعادة للشعب المغربي، وهذا يعطينا قوة ودفعة لمواجهة التحديات المقبلة".

وكتب منتخب المغرب التاريخ في منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد التأهل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور.

وكان منتخب المغرب نجح في تصدر مجموعته التي ضمت كرواتيا وبلجيكا وكندا في دور المجموعات، ثم أقصى إسبانيا والبرتغال على الترتيب، قبل أن يخسر في نصف النهائي ضد فرنسا، ثم ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.