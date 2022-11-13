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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

أزمون وطارمي ضمن قائمة منتخب إيران المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™

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ضمت قائمة منتخب إيران التي تمّ اختيارها للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ العديد من النجوم وفي مقدمتهم مهدي طارمي وسردار أزمون.

Reuters

واختار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران قائمة من 25 لاعباً قبل قرابة أسبوع على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وجاء في القائمة كل من:

علي رضا، أمير، حسين حسيني، بايام نيازماند.

مجيد حسيني ، حسين كنعاني، شجاع خليل زاده، مرتضى بورعليغنجي، صادق موهارامي، ميلاد، إحسان،  رامين رضائيان، ابوالفضل جلالي.

سعيد عزت اللهي، علي كريمي، احمد نورالهي،  روزبه تشيشمي، وحيد أميري، سامان غودوس، علي رضا جهانبخش، علي غولي زاده، مهدي ترابي.

سردار أزمون، مهدي طارمي، كريم أنصاريفرد.

وستلعب إيران في المجموعة الثانية برفقة كل من أميركا وويلز وإنكلترا.

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