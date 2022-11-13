أزمون وطارمي ضمن قائمة منتخب إيران المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™

واختار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران قائمة من 25 لاعباً قبل قرابة أسبوع على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وجاء في القائمة كل من:

علي رضا، أمير، حسين حسيني، بايام نيازماند.

مجيد حسيني ، حسين كنعاني، شجاع خليل زاده، مرتضى بورعليغنجي، صادق موهارامي، ميلاد، إحسان، رامين رضائيان، ابوالفضل جلالي.

سعيد عزت اللهي، علي كريمي، احمد نورالهي، روزبه تشيشمي، وحيد أميري، سامان غودوس، علي رضا جهانبخش، علي غولي زاده، مهدي ترابي.

سردار أزمون، مهدي طارمي، كريم أنصاريفرد.

وستلعب إيران في المجموعة الثانية برفقة كل من أميركا وويلز وإنكلترا.