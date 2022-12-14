أرقام وإحصائيات بعد مباراة المغرب وفرنسا

وفيما يلي أرقام وإحصائيات من بعد فوز فرنسا 2-0 على المغرب في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™:

- منتخب فرنسا أول منتخب يتأهل لنهائي كأس العالم في مرتين متتاليتين منذ البرازيل في 2002، وأول منتخب أوروبي يحقق ذلك من ألمانيا في 1990.

- أنهت هذه الهزيمة سلسلة عدم خسارة المغرب (6 – فاز3 تعادل3)، وهي أول خسارة لهم منذ الخسارة 0-1 في دور المجموعات في 2018.

- تأهلت فرنسا لنهائي كأس العالم للمرة الرابعة وجميعها منذ 1998 (1998، 2006، 2018 و2022)، وهو ضعف عدد نهائيات أي منتخب خلال هذه الفترة.

- ديديه ديشان رابع مدرب يقود بلاده لنهائيين متتاليين في كأس العالم، بعد فيتوريو بوزو مع ايطاليا (1934، 1938)، كارلوس بيلاردو (1986، 1990) وفرانز بيكينباور مع ألمانيا (1986، 1990).

- خسرت المنتخبات الإفريقية في 10 من مبارياتها الـ13 بالأدوار الإقصائية في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية (فاز2 تعادل1)، المغرب كانت الاستثناء مرتين خلال هذه السلسلة في كأس العالم 2022 بتعادلها مع إسبانيا سلبياً في دور الـ16 والتفوّق بهدف نظيف على البرتغال في ربع النهائي.

- فازت فرنسا في جميع مبارياتها الـ7 بالأدوار الإقصائية منذ بداية نسخة عام 2018. في تاريخ كأس العالم فقط البرازيل حققت انتصارات متتالية بهذه الأدوار أكثر بين 1958 و1970 (9) (مع استثناء دور المجموعات الأول والثاني ومع احتساب المباريات الفاصلة في هذه الأدوار).

- هدف ثيو هيرنانديز الافتتاحي (4:39) هو أسرع أهداف فرنسا في كأس العالم منذ هدف بيرنارد لاكومبي ضد إيطاليا في 1978 (الدقيقة 1)، وأسرع هدف في الدور نصف النهائي منذ 1958 منذ هدف فافا للبرازيل في مرمى فرنسا (الدقيقة 2).

- سجّل راندال كولو مواني ثالث أسرع هدفٍ للاعب بديل في تاريخ كأس العالم (44 ثانية) بعد ايبي ساند للدنمارك في مرمى نيجيريا في 1998 (26 ثانية) وريتشارد موراليس للأوروغواي ضد السنغال في 2002 (16 ثانية).

