أرقام من مواجهة قطر والسنغال



وفيما يلي أبرز أرقام المواجهة :



● أصبحت قطر أول دولة مستضيفة تخسر مباراتين في دور المجموعات بكأس العالم.

● حصدت السنغال أول فوز لها في كأس العالم 2022، وهو ما يعني أن السنغال حققت انتصاراً واحداً في جميع مشاركاتها بدور المجموعات في 2002، 2018 و2022.

● للمرة الثانية في تاريخها تسجّل السنغال 3 أهداف في مباراةٍ واحدة بكأس العالم، بعد تعادلها 3-3 ضد الأوروغواي في 2002. وللمرة الأولى كذلك تحقق الفوز بفارق أكثر من هدف في مباراتها الـ10 في البطولة.

● قطر ثالث دولة مستضيفة لكأس العالم تهتز شباكها بـ3 أهداف في مباراة بدوري المجموعات، بعد جنوب إفريقيا في 2010 وروسيا في 2018 (خسر كلاهما بثلاثية نظيفة).

● السنغال أول منتخب إفريقي يتفوّق على منتخب مستضيف لكأس العالم، جميع المواجهات الـ4 السابقة بين منتخبات إفريقية ومستضيفة انتهت بنتيجةٍ إجمالية للدول المستضيفة (12-2).

● هدف بولاي ديا الأول للسنغال في كأس العالم بعد 240 دقيقة منذ هدف موسى واغي في مرمى اليابان في 2018. أنهى الهدف سلسلةً من 31 تسديدة للسنغال دون التسجيل في البطولة.

● بعمر 29 عاماً و345 يوماً، أصبح فامارا دييدهيو أكبر لاعب يسجّل للسنغال في كأس العالم.

● سجّل محمد مونتاري أول هدف لقطر في كأس العالم في مباراتها الثانية من التسديدة الـ12. وللمرة الأولى يسجّل لاعب بديل الهدف الأول على الإطلاق منذ هدف فيليبي بالوي لبنما ضد إنكلترا في 2018.