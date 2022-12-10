أرقام من مواجهة المغرب والبرتغال

وفيما يلي أبرز أرقام المواجهة :

● المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يصل لنصف نهائي كأس العالم، في الواقع إن آخر 3 منتخبات إفريقية وصلت لربع النهائي ودّعت البطولة من هذا الدور (الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010).

● ودّعت البرتغال كأس العالم من ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها، كانت قد وصلت لنصف النهائي في المرتين السابقتين (5-3 كوريا الشمالية 1966 وبركلات الترجيح 3-1 ضد إنكلترا في 2006).

● فشل كريستيانو رونالدو بالتسجيل في جميع مبارياته الـ8 بالأدوار الإقصائية في كأس العالم (خاض 570 دقيقة دون أن يسجّل رغم تسديده لـ27 تسديدة في هذه الأدوار).

● حافظ المغرب على نظافة شباكه في 4 مباريات بكأس العالم FIFA قطر 2022™، أكثر مما حافظ عليه في 16 مباراة قبل ذلك بالمسابقة بين 1970 و2018 (3 مرات). في الواقع إن المباريات الـ7 التي خرج خلالها بشباك نظيفة هي الأكثر لمنتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم (بالتساوي مع نيجيريا).

● ياسين بونو الذي خاض 50 مباراة دولية، أصبح أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في نسخة واحدة من كأس العالم.

● منتخب البرتغال أكثر من ارتكب أخطاءً تسببت بأهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™ (3).

● يوسف النصيري أكثر من سجّل أهدافاً للمغرب في كأس العالم (3). في الواقع سجّل النصيري أهدافه الـ3 من 3 تسديدات مباشرة على المرمى.

● خاضت البرتغال هذه المباراة بأصغر معدّل من الأعمار في تشكيلتها الأساسية بكأس العالم (26 عاماً و332 يوماً).