أرقام من مواجهة البرتغال وغانا

وفيما يلي أبرز أرقام المواجهة :

● كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022).

● فاز منتخب البرتغال في مباراته الافتتاحية في كأس العالم لأول مرة في آخر 4 مشاركات (ت 2 خ 1) كما أنه خاض الآن 5 مباريات على التوالي دون هزيمة ضد فرق إفريقية في البطولة (ف 4 ت 1).

● لم يفز منتخب غانا في آخر 5 مباريات في كأس العالم (ت 2 خ 3) وخسر الفريق في 3 من آخر 4 مباريات افتتاحية له في البطولة (ف 1).

● أصبح منتخب غانا ثالث فريق إفريقي يسجل في 6 مباريات متتالية في كأس العالم بعد جنوب إفريقيا (6 بين 1998 و2010) ونيجيريا (8 ما بين 1994 و1998).

● افتتح المنتخب البرتغالي التسجيل في 6 من مبارياته الـ 7 الأخيرة في كأس العالم متضمنا فوزه ضد غانا في نسخة 2014.

● كريستيانو رونالدو هو ثالث لاعب يصبح أصغر وأكبر هداف لفريقه في كأس العالم، مع اللاعب الكرواتي أيفيكا أوليتش والدنماركي مايكل لاودروب (من بين الفرق التي سجلت أكثر من هدف واحد في البطولة).

● برونو فرنانديس فقط ثاني لاعب برتغالي يصنع هدفين في مباراة في كأس العالم بعد خوزي توريس ضد البرازيل في 1966.

● غانا ثاني فريق منذ بداية جمع الإحصائيات 1966، يفشل في تنفيذ أيّة تسديدة أو لمسة للكرة في منطقة جزاء المنافس خلال الشوط الأول في مباراة بكأس العالم، بعد السعودية ضد فرنسا في 1998.

● كريستيانو رونالدو هو ثاني أكبر لاعب يسجل في كأس العالم (37 عام 292 يوم) خلف الكاميروني روجيه ميلا في 1994 (42 عام و29 يوم). رونالدو أكبر لاعب يسجل لفريق أوروبي في البطولة.

● أندريه أيو ثاني أفضل هداف لمنتخب غانا في كأس العالم (3 أهداف)، خلف أساموا جيان (6).

