أرقام من مواجهة الأرجنتين وكرواتيا

وفيما يلي أبرز أرقام المواجهة :

● تأهلت الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، وللمرة الثانية في آخر 3 مشاركات (أيضاً في 2014) – فقط ألمانيا (8) وصلت لهذه المباراة أكثر من الأرجنتين (6 بالتساوي مع البرازيل).

● الأرجنتين ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم يحقق الفوز في مباراتي نصف نهائي بفارق 3+ أهداف (أيضاً ألمانيا)، كانت قد تفوّقت على الولايات المتحدة 6-1 في 1930. للمرة الأولى تنتهي مباراةٌ في نصف نهائي كأس العالم بثلاثية نظيفة.

● منذ 1966، فقط هولندا (1 ضد الأرجنتين في 2014)، سددت تسديداتٍ أقل مباشرةً على المرمى في نصف نهائي كأس العالم أقل من كرواتيا التي سددت تسديدتين اليوم ضد الأرجنتين.

● 8 من آخر 10 نصف نهائيات بكأس العالم بين المنتخبات الأمريكية الجنوبية والأوروبية انتهت بتفوّق منتخبات أمريكا الجنوبية، وآخر اثنين منها شهدت تفوّق الأرجنتين على المنتخبات الأوروبية (أيضاً على حساب هولندا بركلات الترجيح في 2014).

● منذ 1966، لم يسجّل أو يصنع لاعب في مباريات مختلفة بكأس العالم أكثر من ليونيل ميسي (13 بالتساوي مع البرازيلي رونالدو).

● سجّل ليونيل ميسي 11 هدفاً في كأس العالم، أكثر من أي لاعب أرجنتيني في تاريخ البطولة. في الواقع ميسي أول لاعب أرجنتيني يسجّل في 5 مباريات مختلفة خلال نسخةٍ واحدة من كأس العالم.

● شارك ميسي في مباراته الـ25 بكأس العالم ضد كرواتيا، معادلاً لوثار ماتيوس كأكثر من شارك في تاريخ المونديال.

● بات ليونيل ميسي أول لاعب يسجّل ويصنع في 4 مباريات مختلفة بكأس العالم (1966)، ضد صربيا في 2006، والمكسيك وهولندا وكرواتيا في 2022.

● سجّل خوليان ألفاريز 4 أهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™، ليصبح ثاني لاعب أرجنتيني يسجّل 4 أهداف في نسخةٍ واحدة من كأس العالم وهو بعمر 22 عامأً أو أقل بعد غونزالو هيغواين في 2010 (4 أهداف).