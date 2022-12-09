أرقام قياسية سجلت في مباراة الأرجنتين وهولندا

وفيما يلي بعض الأرقام التي شهدتها المباراة:

- شهدت هذه المباراة 15 بطاقة، وهو العدد الأكبر في مباراةٍ بكأس العالم، متخطيةً مباراة الكاميرون وألمانيا في 2002 (12 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين).

- تأهلت الأرجنتين من ربع نهائي كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها – نجحت في الوصول للنهائي في المرات الثلاث السابقة (1986، 1990 و2014).



- لم يسبق للويس فان خال أن خسر في مباراةٍ بكأس العالم، مع مباراة اليوم الـ12 (ف8 ت4) – هو أكبر عدد من المباريات دون خسارة لمدرب

- هدف الأرجنتين الافتتاحي بتوقيع ناهويل مولينا هو هدفه الأول خلال مباراته الـ25 ومن تسديدته الخامسة فقط مع المنتخب.

- بهدفه من علامة الجزاء، عادل ميسي غابرييل باتيستوتا كأكثر لاعب أرجنتيني تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم (10 أهداف).

- قدّم ميسي 5 تمريرات حاسة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، وهو الأكثر بهذه الأدوار منذ بداية جمع هذه الإحصائيات (1966) متجاوزاً بيليه (4).

- ساهم ميسي بـ17 هدفاً في كأس العالم (10 أهداف و7 تمريرات حاسمة)، متجاوزاً دييغو مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني ساهم بأهداف في تاريخ البطولة (منذ 1966).

- بات فاوت فيخهورست أول لاعب هولندي بديل يسجّل ثنائية في كأس العالم. هدف التعادل (100:30) هو أكثر هدفٍ متأخر بالشوط الثاني في الأدوار الإقصائية في كأس العالم (منذ 1966).

