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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

أرقام قياسية سجلت في مباراة الأرجنتين وهولندا

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مباراة الأرجنتين وهولندا كانت حافلة بالندية والمتعة والإثارة حتى ركلة لوتارو مارتينيز الترجيحية الأخيرة والتي منحت منتخب التانغو العبور إلى نصف النهائي.

Reuters

وفيما يلي بعض الأرقام التي شهدتها المباراة:

-   شهدت هذه المباراة 15 بطاقة، وهو العدد الأكبر في مباراةٍ بكأس العالم، متخطيةً مباراة الكاميرون وألمانيا في 2002 (12 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين).

-  تأهلت الأرجنتين من ربع نهائي كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها – نجحت في الوصول للنهائي في المرات الثلاث السابقة (1986، 1990 و2014).

-   لم يسبق للويس فان خال أن خسر في مباراةٍ بكأس العالم، مع مباراة اليوم الـ12 (ف8 ت4) – هو أكبر عدد من المباريات دون خسارة لمدرب

-   هدف الأرجنتين الافتتاحي بتوقيع ناهويل مولينا هو هدفه الأول خلال مباراته الـ25 ومن تسديدته الخامسة فقط مع المنتخب.

-    بهدفه من علامة الجزاء، عادل ميسي غابرييل باتيستوتا كأكثر لاعب أرجنتيني تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم (10 أهداف).

-  قدّم ميسي 5 تمريرات حاسة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم،  وهو الأكثر بهذه الأدوار منذ بداية جمع هذه الإحصائيات (1966) متجاوزاً بيليه (4).

-  ساهم ميسي بـ17 هدفاً في كأس العالم (10 أهداف و7 تمريرات حاسمة)، متجاوزاً دييغو مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني ساهم بأهداف في تاريخ البطولة (منذ 1966).

- بات فاوت فيخهورست أول لاعب هولندي بديل يسجّل ثنائية في كأس العالم. هدف التعادل (100:30) هو أكثر هدفٍ متأخر بالشوط الثاني في الأدوار الإقصائية في كأس العالم (منذ 1966).
 

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