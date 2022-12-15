أبرز الأرقام قبل مواجهة كرواتيا والمغرب

وفيما يلي أبرز الأرقام قبل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي ستجمع كرواتيا والمغرب :

● ستكون هذه المواجهة الثانية بين كرواتيا والمغرب في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث انتهت مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بالتعادل السلبي، ولم تسدد كرواتيا إلا 5 تسديدات فقط وهي حصيلتها الأقل في مباراة بكأس العالم.

● حافظت كرواتيا على نظافة شباكها في مواجهاتها الـ 3 السابقة ضد المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، حيث فازت على الكاميرون 4-0 في 2014، وعلى نيجيريا 2-0 في 2018، قبل أن تتعادل مع المغرب سلبيًّا في النسخة الحالية.

● لم يذهب لقاء تحديد المركز الثالث في النسخ الـ 19 السابقة من كأس العالم أبدًّا إلى ركلات الترجيح، فيما كان لقاء فرنسا أمام بلجيكا في 1986 اللقاء الوحيد الذي وصل للأشواط الإضافية، كما حققت منتخبات أوروبا الفوز في هذه المباراة في آخر 10 نسخ من البطولة وذلك منذ فوز البرازيل على إيطاليا 2-1 في نسخة 1978.

● هذه المرة الثانية التي تتواجد فيها كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم، المرة الأولى شهدت فوزها على هولندا 2-1 في نسخة 1998.

● بغض النظر عن نتيجة المباراة، ستكون مشاركة المغرب في هذه المواجهة أبعد مرحلة وصلها منتخب إفريقي في كأس العالم على الإطلاق.

● استقبلت كرواتيا في هزيمتها أمام الأرجنتين 3-0 في نصف النهائي نفس عدد الأهداف الذي تلقته في أول 5 لقاءات لها في هذه النسخة من كأس العالم، كما استقبلت العدد الأكبر من التسديدات مقارنةً بأي منتخب آخر في البطولة (75).

● استقبل المغرب في هزيمته 2-0 ضد فرنسا في نصف النهائي أهدافًا أكثر مما استقبله في مبارياته الـ 5 السابقة في هذه النسخة من كأس العالم (1)، ومازالت الفرصة مواتية له ليصبح ثامن منتخب يحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم بعد هولندا (1974)، إيطاليا (1990)، البرازيل (1994)، فرنسا (1998)، إيطاليا (2006) و إسبانيا (2010).

● خاض لوكا مودريتش صاحب الـ 37 عامًا مباريات كرواتيا الـ6 في كأس العالم الحالية، فقط الحارسان بيتر شيلتون (1990) و دينو زوف (1982) لعبا مباريات أكثر في كأس العالم بعمر +37 عامًا (كلاهما 7 مباريات).

● سجل إيفان بيريسيتش 6 أهداف لكرواتيا في كأس العالم، هدف واحد فقط يفصله عن أن يصبح الهداف التاريخي للمنتخب في المسابقة متجاوزًا دافور سوكر.

● أكمل المغربي عز الدين أوناحي 77% من محاولات المراوغة في كأس العالم الحالية (10/13)، وهي النسبة الأعلى للاعب حاول المراوغة 10 مرات على الأقل.