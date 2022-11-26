أبرز أرقام مباراة الأرجنتين والمكسيك

وفيما يلي أبرز أرقام المواجهة :
- لم يخسر المنتخب الأرجنتيني في آخر 11 لقاء مع المكسيك في جميع البطولات (ف 8 ت 3) منذ خسارته بنتيجة 1-0 في 2004 في بطولة كوبا أميركا.
- خسر المنتخب المكسيكي في مبارياته الـ 4 ضد الأرجنتين في كأس العالم – فقط نيجيريا (5 ضد الأرجنتين) لعب في مباريات أكثر ضد منتخب معين مع خسارته في كل مباراة في البطولة.
- حافظ منتخب الأرجنتين على نظافة شباكه لأول مرة في 7 مباريات في كأس العالم منذ تعادله السلبي ضد هولندا في 2014 في نصف النهائي (تأهل للنهائي بعد الركلات الترجيحية).
- فشل المنتخب المكسيكي بالفوز في أي من أول مباراتين له في نسخة واحدة من كأس العالم لأول مرة منذ 1978 (خسر في مبارياته الـ 3 حينها).
- فشل المنتخب المكسيكي في التسجيل في 4 مباريات متتالية في كأس العالم لأول مرة في تاريخه (ت 1 خ 3).
- سجل ليونيل ميسي في مبارياته الـ 6 الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني ليعادل أطول سلسلة تسجيل له مع الفريق (أيضاً 6 بين نوفمبر2011 – سبتمبر 2012).
- سجل ليونيل ميسي هدفه الثامن في كأس العالم ليعادل الأسطورة دييغو مارادونا – فقط باتستوتا سجل أهدافاً أكثر مع المنتحب الأرجنتيني في البطولة (10).
- منذ 1966، فقط ريفاليونو (5) سجل أهدافاً من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم أكثر من ليونيل ميسي (4 – مع دييغو فورلان ولوثور ماتيوس).