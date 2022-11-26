أبرز أرقام مباراة الأرجنتين والمكسيك

من قبل beIN SPORTS November 26, 2022 22:21 مباراة الأرجنتين والمكسيك التي انتهت بتفوّق زملاء ميسي بهدفين دون رد أسفرت عن العديد من الأرقام المميزة.