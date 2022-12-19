آلاف المشجعين يستقبلون المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم

وملأ المشجعون ساحة الكونكورد في وسط باريس للترحيب بلاعبي منتخب "الديوك" الذين انتقلوا مباشرة من المطار بعد وصولهم من قطر.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنهم ظهروا على شرفة فندق كريون المطل على الساحة وسط ترحيب حار.

وحطّت طائرة منتخب فرنسا مساء الاثنين بعد يوم واحد من الخسارة الدراماتيكية في المواجهة النهائية لكأس العالم في قطر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في مطار رويسي في العاصمة باريس.

وكانت عشرات الحافلات المتوقفة على مدرج جناح الشرف في مطار شارل ديغول تنتظر اللاعبين والعاملين الفنيين والاداريين لنقلهم إلى ساحة الكونكورد في باريس.

ولم يرغب أي من لاعبي "الديوك" في التحدث أمام حشد من الصحافيين الموجودين على المدرج فيما بدا النجم كيليان مبابي حزينا اثناء خروجه من الطائرة.

جيرو: "علينا أن نحتفل"

ولاحقا في ساحة التجمّع، صرّح مهاجم المنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو إلى "تي أف 1" "هذه اللحظات عليك أن تعيشها كما لو كانت الأخيرة، تذوق، استمتع، إنها السعادة فقط على أي حال. سنحصل على عناق كبير ونغادر، وسنكون قادرين على الاستمتاع والذهاب في إجازة، وإعادة شحن البطاريات لأن هناك النصف الثاني من الموسم لخوضه".

وأضاف "ولكن على أي حال، يؤلمني دائمًا أن افترق عن الرجال الذين قضينا الوقت معهم، جميعًا، حيث كنا متحدين كعائلة ... لحوالى شهر ونصف كنا كعائلة مثل الاخوة واتمنى ان يستمر ذلك".

تورام: "إنه أمر رائع"

بدوره قال ماركوس تورام "بصراحة، إنه أمر رائع، ويسعد القلب، إنه لمن دواعي سروري أن نرى أننا تمكنا من جعل الكثير من الفرنسيين فخورين وسعداء".

وتابع "أردنا رؤيتهم عندما عدنا من الدوحة لأنني أعتقد أنها الحد الأدنى من الشكر على دعمهم. علمنا قبل المباراة أننا سنشاهد من قبل الملايين من الفرنسيين، وللأسف لم نتمكن من الفوز ولكن الأكيد أنهم فخورون بنا و هذا هو أهم شيء".

وخسر المنتخب الفرنسي المباراة النهائية امام المنتخب الارجنتيني 4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة وحماسية.

وسجّل أهداف الأرجنتين ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و108) وأنخل دي ماريا (36)، فيما أحرز كيليان مبابي ثلاثية فرنسا (80 و118 من ركلتي جزاء و81) رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة الهدافين.

وأهدرت فرنسا فرصة تاريخية لإحراز اللقب للمرة الثانية تواليا بعدما تُوجت في مونديال روسيا 2018.