300 يوم على صافرة انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS January 25, 2022 11:13 3:07 دقيقة العد التنازلي لكأس العالم في تناقص، لم يتبق إلا 300 يوم على صافرة الانطلاق، وقبل ذلك التأكيد على جاهزية قطر للمونديال تم في أكثر من حدث رياضي بل إن الاستعداد للمونديال سبق تاريخ الحدث بوقت طويل. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:07 دقيقة 300 يوم على صافرة انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:12 دقيقة ساعة العد التنازلي.. معلم سياحي جديد في الدوحة 1:34 دقيقة ماذا قال الهدهور بعد مباراته التاريخية؟ 2:15 دقيقة أبوبكر وتشوبو-موتينغ يشيدان بمنتخب جزر القمر 1:50 دقيقة شاكر الهدهور "حارس" شجاع لمنتخب خرج مرفوع الرأس 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 5:44 دقيقة الكاميرون تتأهل وجزر القمر تكسب الاحترام 2:10 دقيقة جزر القمر أمام الكاميرون بدون حارس مرمى 3:53 دقيقة غامبيا تواصل مفاجآتها وتصعد إلى ربع النهائي 0:35 دقيقة الإعلان عن قائمة الكويت لمواجهة ليبيا