200 يوم على انطلاق مونديال العرب من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 10:50 3:25 دقيقة 200 يوم على انطلاق مونديال العرب، في هذه المساحة الزمنية يتجدد التفكير كل لحظة بأنّ عادة قطر الراسخة هي الإطلال بالأشياء غير المتوقعة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة آخر التحضيرات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة بيكهام: "كأس العالم فرصة لإلهام الجيل الصاعد" 1:11 دقيقة فالكاو: "البرازيل أبرز المرشحين للفوز بالمونديال" 3:50 دقيقة مرسيليا يطمح لقلب النتيجة أمام فينورد 2:29 دقيقة روما يتسلح بجماهيره عند ملاقاة ليستر سيتي 3:07 دقيقة ليستر سيتي على بعد خطوة من الوصول للنهائي 0:38 دقيقة مباراة منتظرة بين لايبزيغ ورينجرز 2:35 دقيقة آينتراخت فرانكفورت لتأمين نتيجة الذهاب 3:25 دقيقة 200 يوم على انطلاق مونديال العرب 1:37 دقيقة كورتوا: المباراة كانت صعبة في بدايتها