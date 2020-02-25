1000 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ February 25, 2020 21:58 1:17 دقيقة كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 11:48 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:03 دقيقة فينغر يتحدث عن الفوز الكبير لبايرن على تشيلسي 1:05 دقيقة غريزمان يشير إلى ضرورة التحسّن 0:43 دقيقة مجسم كأس العالم ضيفاً على قنوات beIN SPORTS 1:17 دقيقة 1000 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:34 دقيقة أنس جابر تبلغ ثمن نهائي بطولة قطر توتال 4:53 دقيقة بايرن ميونيخ يصدم تشيلسي بثلاثية مدوّية 3:21 دقيقة برشلونة يعود بأفضلية طفيفة من أرض نابولي 2:25 دقيقة هل يمكن حضور أربع مباريات خلال يوم في مونديال قطر؟