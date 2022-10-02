يوم إعلامي مفتوح لوسائل الإعلام والجماهير للمنتخب القطري October 2, 2022 15:25 4:59 دقيقة يقيم الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الإعلامي المفتوح لوسائل الإعلام والجماهير للمنتخب القطري الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه. تقارير إخبارية منتخب قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرنامج التنفيذي للنزاهة 4:59 دقيقة يوم إعلامي مفتوح للمنتخب القطري 0:38 دقيقة إنديبنديينتي ديل فايي يتوّج بلقب كوبا سودامريكانا 1:05 دقيقة بوقرة يتحدث عن قرعة الجزائر في الـ"شان" 1:02 دقيقة قميص مارادونا الشهير بمباراة إنكلترا يعرض في قطر 1:06 دقيقة إعلان مشترك بين قطر والمغرب بشأن تأمين المونديال 3:45 دقيقة سيتي للحاق بآرسنال ويونايتد لتأكيد الصحوة 4:30 دقيقة كارثة دموية في إندونيسيا 1:12 دقيقة تشافي يعترف بصعوبة فوز برشلونة على مايوركا 1:02 دقيقة ماذا قال حكيمي عن مواجهة نيس ؟