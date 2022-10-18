ياسر الجّمال: "قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022" من قبل beIN SPORTS October 18, 2022 10:13 3:29 دقيقة أكد ياسر الجّمال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المنظمة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، جاهزية كل الملاعب والفنادق ومرافق التدريب لاستقبال المنتخبات، مع زيادة طاقة استيعاب مطار حمد الدولي خلال الأيام المقبلة. مقابلات تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي ياسر الجّمال -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة أتليتيكو مدريد ينشد الفوز من بوابة رايو فايكانو 3:31 دقيقة الكشف عن آخر استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 3:29 دقيقة ياسر الجّمال: "قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022" 1:03 دقيقة إشادة واسعة ببنزيمة بعد تتويجه بـ"الكرة الذهبية" 11:23 دقيقة المؤتمر الصحفي لبنزيمة بعد نيله الكرة الذهبية 3:45 دقيقة كريم بنزيمة: "حلم تحقق" 1:36 دقيقة بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 3:07 دقيقة مانشستر سيتي يتوّج بجائزة أفضل فريق لعام 2022 1:07 دقيقة كورتوا يحصد جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 0:29 دقيقة ليفاندوفسكي يتوّج بجائزة غيرد مولر لأفضل مهاجم