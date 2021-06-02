ونالد دي بور في حوار حصري مع beIN SPORTS: "أنا فخور باختياري سفيراً لبرنامج إرث قطر" من قبل beIN SPORTS June 2, 2021 10:51 1:24 دقيقة أكد الهولندي رونالد دي بور، أنه فخور باختياره سفيراً لبرنامج إرث قطرمضيفاً أن جاهزية منشآت كأس العالم FIFA قطر 2022™ بلغت نسبة ً ناهزت الـ95%، مؤكداً أن قطر ستكون في الموعد. مقابلات تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ رونالد دي بور -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة أغويرو يؤكد صعوبة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 0:37 دقيقة سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات 1:24 دقيقة رونالد دي بور في حوار حصري مع beIN SPORTS 3:25 دقيقة الأنظار شاخصة على بنزيمة قبل مواجهة ويلز 0:23 دقيقة كرواتيا تتعادل ودياً مع أرمينيا 0:47 دقيقة يورو 2020: تشكيلة نهائية لإنكلترا تضمّ أرنولد 0:52 دقيقة الحكومة البرازيلية تؤيد استضافة كوبا أميركا 1:07 دقيقة كوكي يعلّق على غياب راموس عن قائمة إسبانيا 0:38 دقيقة نادال يستهل حملته بقوة 2:37 دقيقة أنشيلوتي يخلف زيدان في تدريب ريال مدريد