وفد من الـ"يويفا" يزور استاد راس أبو عبود المونديالي من قبل beIN SPORTS September 8, 2021 20:20 0:59 دقيقة استقبل استاد راس أبو عبود المونديالي وفداً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل مناقشة استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:39 دقيقة إسبانيا تواصل صحوتها وتبتعد في الصدارة 3:59 دقيقة إيطاليا تستعيد نغمة الانتصارات وتكتسح ليتوانيا 3:38 دقيقة تعادل مثير بين إنكلترا وبولندا 5:17 دقيقة زفيريف بسهولة إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 0:59 دقيقة وفد من اليويفا يزور استاد راس أبو عبود المونديالي 1:12 دقيقة فكرة إقامة كأس العالم كل عامين "قيد التشاور" 3:24 دقيقة رادوكانو تتجاوز بينشيتش وتبلغ نصف النهائي 0:36 دقيقة تركتور سازي يطلب تأجيل مباراته أمام النصر 0:51 دقيقة أندية إنكليزية ممنوعة من الاستعانة بلاعبيها 0:33 دقيقة إلتشي يقدم خافيير باستوري لوسائل الإعلام