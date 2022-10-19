وكان زوج الباندا قد غادر على متن طائرة خاصة إلى الدوحة في أول برنامج تعاون بشأن حيوان الباندا العملاقة بين الصين والشرق الأوسط، وأرسل المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة مربين وأطباء بيطريين ذوي خبرة لمرافقة الحيوانين اللذين يبلغان من العمر ثلاثة وأربعة أعوام، وأطلق عليهما "سهيل وثريا"، ولمساعدتهما على التكيف مع بيئتهما الجديدة في قطر.

وكان حيوانا الباندا قد خضعا على مدار أكثر من شهر لفحوصات جسدية، تمهيدا لرحلة سفرهما إلى الدوحة، كما قدم خبراء من الصين إرشادات ميدانية في المكان الذي سيعيش فيه حيوانا الباندا في قطر، وساعدوا في إنشاء فريق محترف لتربية الباندا وإدارة أمورها.

