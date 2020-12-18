وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن افتتاح استاد الريان من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 13:32 2:34 دقيقة أولت وسائل ُ الإعلام العالمية موضوع َ افتتاح ملعب الريان المونديالي أهمية ً كبيرة خلال الأيام الأخيرة، جولة في بعض أشهر الصحف في سياق التقرير التالي. تقارير إخبارية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي كأس أمير دولة قطر استاد الريان -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة الكشف عن شعار ملف قطر لاستضافة كأس آسيا 2027 2:31 دقيقة ملاعب المونديال تتألق باستضافة الأحداث الرياضية 4:26 دقيقة حضور جماهيري استثنائي في نهائي كأس أمير دولة قطر 2:34 دقيقة وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن استاد الريان 1:24 دقيقة أرقام وحقائق مهمة عن استاد الريان المونديالي 0:37 دقيقة "وادا" ترحب بقرار استبعاد روسيا 4:09 دقيقة روما يلتحق بفرق المقدمة 4:54 دقيقة مانشستر يونايتد يعود مظفراً من أرض شيفيلد يونايتد 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية