وزير الرياضة السعودي: جميع منتخبات المونديال قوية من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 13:32 0:37 دقيقة أكد عبد العزيز بن تركي وزيرُ الرياضة السعودي أن المنتخباتِ المشاركةَ في المونديال جميعَها قوية، وهذا يتطلب الاستعدادَ الجيد للمنتخب السعودي لخوض غمار المنافسة لمواجهة كل المنتخبات. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة وزير الرياضة السعودي: جميع منتخبات المونديال قوية 1:05 دقيقة قرعة كأس العالم في بث مباشر 1:22 دقيقة كاكا يعتبر البرازيل من أقوى المرشحين للظفر باللقب 0:53 دقيقة beIN SPORTS | عالم واحد موطن واحد 2:20 دقيقة "أنتم في موقع الحدث" 2:48 دقيقة مشورا تحضيري حافل للأدعم استعداداً لمشاركة تاريخية 1:50 دقيقة سانشيز: "تحضيرات الأدعم متواصلة لكأس العالم" 0:51 دقيقة رونار مدرب السعودية يرغب بمواجهة فرنسا 1:10 دقيقة دوسايي: "الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج القرعة" 0:32 دقيقة قرعة مونديال قطر ستكون التجربة الأولى لإنريكي