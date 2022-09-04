وزير البلدية القطري: المونديال سيساهم في بناء إرث دائم لتحقيق التنمية المستدامة من قبل beIN SPORTS September 4, 2022 15:50 0:37 دقيقة أكد عبد الله السبيعي وزير البلدية بدولة قطر أن بلاده وضعت الاستدامة كأحد الاعتبارات الأساسية لكأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة السبيعي: المونديال سيساهم في بناء إرث دائم 5:56 دقيقة ألكاراث إلى ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة 1:17 دقيقة تأهل مصر لكأس العالم في البادل 0:42 دقيقة نانت يتوج بلقب كأس الأبطال الفرنسية لكرة اليد 3:36 دقيقة زيارة الجالية المغربية في قطر لملعب الثمامة 3:04 دقيقة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال قمة كاملة الدسم 1:25 دقيقة شفيونتيك تواصل طريقها بنجاح في فلاشينغ ميدوز 4:36 دقيقة نادال يبلغ ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز 4:38 دقيقة مبابي يقود باريس سان جيرمان لتجاوز عقبة نانت 4:45 دقيقة برشلونة يتجاوز إشبيلية بالثلاثة