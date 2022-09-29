وزارة الصحة أوصت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بها، كما أوصت بتجنب حضور فعاليات البطولة في حال الشعور بالمرض إضافة إلى ارتداء حزام الأمان واتباع قواعد السلامة على الطريق، وشرب الكثير من الماء عند التعرض لأشعة الشمس لتجنب الإصابة بالجفاف وارتداء معدات الوقاية المناسبة عند القيام بالنشاطات الترفيهية.

