Nothing to see here, just 'Aussie Guus' Hiddink singing a #Socceroos classic to get through your Monday 😅🇦🇺



His full catch-up with Graham Arnold will be available to watch tonight on the Socceroos Website, Facebook page & My Football YouTube channel. #GiveIt100 — Socceroos (@Socceroos) August 22, 2022

وسيتولى هيدينك الذي أعاد أستراليا إلى كأس العالم بعد غياب لمدة 32 عاماً بقيادتها إلى الى مونديال ألمانيا 2006 حيث وصلت إلى الدور ثمن النهائي، مهمة مساعد المدرب غراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب على أرضه قبل النهائيات العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضد الجارة نيوزيلندا في 22 أيلول/سبتمبر في بريزبين.

وقال الهولندي البالغ 75 عاماً إنه "سعيد بالذهاب الى هناك أستراليا لأني أتحدث مع الناس بين الحين والآخر عن مسيرتي، ودائماً ما أركز على تجربتي مع +سوكيروس+"، في إشارة منه إلى لقب المنتخب الأسترالي الذي أشرف عليه هيدينك في 13 مباراة بين 2005 و2006 حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

وتابع "هذا الفصل من مسيرتي منحني الكثير من الطاقة. لقد التقيت أناساً لطفاء جداً ومنفتحين جداً، وهذا ما أعجبني كثيراً".

وسيعود هيدينك من اعتزاله التدريب لمساعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب غياب مساعد الأخير الهولندي الآخر رينيه ميولنستين في تلك الفترة لتواجده في أوروبا من أجل متابعة منافسي أستراليا في المجموعة الرابعة المنتخبين الفرنسي حامل اللقب والدانماركي. علماً أن المنتخب التونسي معهم أيضاً في المجموعة.

ورأى أرنولد الذي كان أحد مساعدي هيدينك في مونديال ألمانيا 2006، أن وجود الهولندي سيلهم ويحفز المنتخب، مضيفاً "غوس رائع في رواية القصص، وبالتالي أتطلع بفارغ الصبر لرؤية تأثيره على هذا الجيل الحالي من اللاعبين الأستراليين".

وتابع "يعرف الكثير من شباننا مآثره وإنجازاته على المستوى الدولي، لكن لم تتح لهم الفرصة مطلقاً لمقابلته".

وبالإضافة الى فترتيه كمدرب مؤقت لتشيلسي الإنكليزي، أشرف هيدينك خلال مسيرته التدريبية الطويلة على العملاق الإسباني ريال مدريد ومواطنه أيندهوفن وفالنسيا الإسباني، الى جانب تدريبه منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.

لكن قد تكون قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية المضيف مشاركة مع اليابان لمونديال 2002 الى الدور نصف النهائي للنهائيات العالمية، أبرز انجازاته على الإطلاق.

ويقام مونديال قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر حيث يفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه.





