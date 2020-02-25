هل يمكننا حضور أربع مباريات خلال يوم واحد في مونديال قطر؟ من قبل beIN SPORTS February 25, 2020 19:45 2:25 دقيقة محاكاة افتراضية لإمكانية حضور أربع مباريات تجري في أوقات وملاعب مختلفة خلال يوم واحد في مونديال قطر 2022. تقارير إخبارية كأس العالم 2022 -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 2:25 دقيقة هل يمكن حضور أربع مباريات خلال يوم في مونديال قطر؟ 4:08 دقيقة لماذا قطر مستعدة؟ 2:33 دقيقة ديسايي يتعرف على التراث القطري 2:28 دقيقة أبو تريكة: "تنظيم قطر لكأس العالم سيساعد المنطقة" 0:30 دقيقة مباراة بايرن وتشيلسي - التغطية الخاصة 27:39 دقيقة لقاء استثنائي مع ناصر الخاطر 0:38 دقيقة كفيتوفا إلى ثمن النهائي وخروج كينين ومرتينز 0:41 دقيقة الوداد يتعاقد رسمياً مع المدرب الإسباني غاريدو 1:29 دقيقة جولة داخل أروقة متحف برشلونة