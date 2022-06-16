هاري كين يثمّن إقامة كأس العالم في الشتاء June 16, 2022 15:21 1:36 دقيقة أكد قائد منتخب إنكلترا هاري كين أنّ إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر من شأنها أن تعود بالفائدة على اللاعبين لأنها الفترة التي يكونوا فيها في قمة نشاط الموسم الكروي. مقابلات منتخب إنكلترا هاري كين كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة شهادة مرموقة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة إقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري 0:35 دقيقة أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة برلين 1:06 دقيقة دورة كوينز: خروج فافرينكا من الدور الثاني 0:34 دقيقة البدراوي رئيساً جديداً لنادي الرجاء الرياضي 0:41 دقيقة غراثيا يشير إلى فسخ عقده مع السد بالتراضي 0:46 دقيقة عقوبات انضباطية ومالية بحق نادي القوة الجوية 1:36 دقيقة هاري كين يثمّن إقامة كأس العالم في الشتاء 0:47 دقيقة جماهير برشلونة تترقب قرارات الجمعية الاستثنائية 1:43 دقيقة كير وجد التوليفة وأودوكا يعوّل على ثقة لاعبيه