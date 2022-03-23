نوير: هدف ألمانيا هو التتويج بلقب مونديال 2022 من قبل beIN SPORTS March 23, 2022 15:06 0:43 دقيقة أكّد مانويل نوير حارس وقائد منتخب ألمانيا أنّ الهدفَ الوحيد للـ "دي مانشافت" هو التتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب ألمانيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة إنتر يمدد عقد بروزوفيتش 3:32 دقيقة نجاح جديد لمستشفى سبيتار 3:25 دقيقة روني وفييرا ينضمّان إلى قاعة مشاهير "البريميرليغ" 1:34 دقيقة سواريز يتحدث عن مواجهة أوروغواي وبيرو 0:46 دقيقة المنتخب الكوري الجنوبي يستعد لمواجهة إيران 1:04 دقيقة مصادر إعلامية تكشف تفاصيل اجتماع يونايتد وتين هاغ 0:37 دقيقة منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة السنغال 0:41 دقيقة إطلاق منصة الإقامة الرسمية وبطاقة هيّا 0:43 دقيقة نوير: هدف ألمانيا هو التتويج بلقب مونديال 2022 0:59 دقيقة مطالبات بنقل مباراة ليفربول وسيتي إلى ملعب ويمبلي