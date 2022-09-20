نجوم كبار يخوضون آخر تحدياتهم في مونديال قطر من قبل beIN SPORTS September 20, 2022 20:16 2:02 دقيقة نجوم كبار يخوضون آخر مونديال في مشوارهم.. من الذي سيختتم مسيرته الدولية بالفوز بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™؟ تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة يان فاليري يختار تمثيل نسور قرطاج 0:36 دقيقة المنتخب السعودي يواصل برنامجه الإعدادي 1:19 دقيقة بيرهوف: "طموحنا هو التتويج بكأس العالم" 0:38 دقيقة المنتخب المغربي يخوض مرانه الأول مع الركراكي 2:44 دقيقة الجماهير الأميركية تتطلع لحضور كأس العالم في قطر 4:40 دقيقة المساكني لـbeIN SPORTS: "إصابتي ليست خطيرة" 2:46 دقيقة تكنولوجيا شبه آلية تكشف وضعيات التسلل في المونديال 0:57 دقيقة أجواء احتفالية مرتقبة مصاحبة لمونديال قطر 2:02 دقيقة نجوم كبار يخوضون آخر تحدياتهم في مونديال قطر 2:37 دقيقة أمير دولة قطر: واجهنا التحدي بالعزيمة والتصميم