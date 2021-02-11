نجم بالميراس فيليبي ميلو يشيد باستعدادات قطر لتنظيم كأس العالم 2022 من قبل beIN SPORTS February 11, 2021 17:23 0:45 دقيقة أشاد نجم بالميراس فيليبي ميلو بتحضيرات دولة قطر لمونديال 2022 معتبرا أن حداثة الاستادات والمعايير العالمية جعلت من هذا البلد وجهة مفضلة لكافة أندية كرة القدم الكبيرة. مقابلات مونديال 2022 بالميراس كأس العالم للأندية كأس العالم FIFA قطر 2022™ فيليبي ميلو -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة كيميش: "كان عاماً رائعاً" 0:26 دقيقة ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل لاعب في الموندياليتو 1:10 دقيقة جينياك: "نشعر بخيبة أمل" 3:00 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية 4:20 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً لكأس العالم للأندية 0:55 دقيقة باولو مالديني في حوار خاص مع beIN SPORTS 3:59 دقيقة الخاطر يتحدّث عن نجاح قطر في استضافة الموندياليتو 0:44 دقيقة لحظات تاريخية للأهلي المصري في مونديال الأندية 1:27 دقيقة موسيماني فخور بأداء لاعبيه 1:20 دقيقة مراسم تتويج لاعبي الأهلي بـ"برونزية" الموندياليتو