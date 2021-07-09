نبذة عن استاد راس أبو عبود من قبل beIN SPORTS July 9, 2021 13:59 1:55 دقيقة تعرّف على أبرز المعلومات بشأن استاد راس أبو عبود مع مراسلنا فراس الجمل. مقابلات تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ استاد راس أبو عبود -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة مونديال 2022 مبعث إعجاب في أميركا الجنوبية 2:03 دقيقة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعيون شمايكل وسانيا 1:00 دقيقة خوليت "مونديال قطر سيكون رائعاً" 0:59 دقيقة زولا يُشيد باستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 2:43 دقيقة الخاطر يتحدّث عن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 2:51 دقيقة نبذة عن استاد خليفة الدولي 2:59 دقيقة نبذة عن استاد أحمد بن علي 2:20 دقيقة توقيت انطلاق مونديال قطر مثالي بالنسبة لليابانيين 2:42 دقيقة نبذة عن استاد البيت 1:55 دقيقة نبذة عن استاد راس أبو عبود