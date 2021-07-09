نبذة عن استاد الثمامة من قبل beIN SPORTS July 9, 2021 20:14 3:00 دقيقة تعرّف على أبرز المعلومات بشأن استاد الثمامة مع مراسلنا وائل البزرة. تقارير إخبارية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي استاد الثمامة -آخر الفيديوهات 4:08 دقيقة الجماهير المصرية تحتفي بأول مونديال على أرض عربية 2:48 دقيقة الجماهير التونسية تثق بنجاح قطر في تنظيم المونديال 1:42 دقيقة آراء الجماهير التركية باستضافة قطر للمونديال 3:00 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة 1:38 دقيقة الأوساط العُمانية فخورة باستضافة قطر للمونديال 0:43 دقيقة الأرجنتين تتحضر للنهائي الحلم ضد البرازيل 1:13 دقيقة نيمار يشيد بميسي ولكنه يشدد على رغبته بالتتويج 3:26 دقيقة نبذة عن استاد الجنوب 7:55 دقيقة مونديال 2022: تحضيرات قطر بدأت منذ اليوم الأول 1:03 دقيقة حكيمي يتطلع للتواجد في كأس العالم FIFA قطر 2022™