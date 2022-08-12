نبذة عن استاد أحمد بن علي من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 21:39 2:40 دقيقة تعرّف على أبرز المعلومات بشأن استاد أحمد بن علي الذي سيكون مسرحًا لبعض مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ استاد أحمد بن علي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة أوساسونا يفاجئ إشبيلية 2:40 دقيقة نبذة عن استاد أحمد بن علي 2:41 دقيقة مشاركة مرتقبة للمنتخب السعودي في مونديال قطر 3:57 دقيقة أنشطة وفعاليات متنوّعة للمشجّعين خلال مونديال قطر 3:17 دقيقة لمحة عن منتجع المسيلة مقرّ إقامة المنتخب الفرنسي 3:04 دقيقة مدرب عربي وحيد في مونديال قطر 0:19 دقيقة تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد 0:28 دقيقة تشافي واثق من نجاح قطر في تنظيم مونديال 2022 2:16 دقيقة المسلماني: "قطر جاهزة لاستضافة جماهير كأس العالم" 1:03 دقيقة الخاطر: "يصعب وصف مرحلة الاستعدادات لمونديال قطر"