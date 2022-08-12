ناصر الخاطر: "يصعب وصف مرحلة الاستعدادات النهائية لتنظيم المونديال" من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 18:47 1:03 دقيقة أكد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أنه يصعب وصف مرحلة الاستعدادات النهائية لتنظيم المونديال، حيث تختلط المشاعر مع قرب انطلاق الحدث. مقابلات ناصر الخاطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة أنشطة وفعاليات متنوّعة للمشجّعين خلال مونديال قطر 3:17 دقيقة لمحة عن منتجع المسيلة مقرّ إقامة المنتخب الفرنسي 3:04 دقيقة مدرب عربي وحيد في مونديال قطر 0:19 دقيقة تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد 0:28 دقيقة تشافي واثق من نجاح قطر في تنظيم مونديال 2022 2:16 دقيقة المسلماني: "قطر جاهزة لاستضافة جماهير كأس العالم" 1:03 دقيقة الخاطر: "يصعب وصف مرحلة الاستعدادات لمونديال قطر" 0:45 دقيقة الجمال يؤكد جاهزية البنية التحتية لمونديال قطر 1:21 دقيقة الذوادي يتحدث عن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 4:58 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة