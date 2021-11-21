وأضاف الخاطر: "الاستادات وملاعب التدريب والمنشآت كلها جاهزة، غير أن العمل لا ينتهي، لدينا اللمسات الأخيرة على الأمور التنظيمية تجهيزها، وتجربة المشجع...التركيز الكبير سيكون على هذه الأمور كون الأمور الإنشائية انتهت".

وحول أبرز الجوانب التي يعول عليها لأخذ الملاحظات من تنظيم كأس العرب التي ستنطلق بعد أيام في قطر قال: "البطولة تمثل تحد كبير وهي خير تجربة للملاعب وخاصة الجديدة وتجربة الخطط مع شركائنا في النقل العام والمرور...، أكيد سيكون هناك ملاحظات سنأخذها بعين الاعتبار لنكون جاهزين في كأس العالم".