ناصر الخاطر: "عام 2022 سيكون محطة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات" February 25, 2020 11:02 1:05 دقيقة قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لشراكة كأس العالم FIFA قطر 2022™ إن فرق العمل القطرية في المونديال اكتسبت خبرات كبيرة على مدار السنوات الماضية. وأضاف الخاطر أن عام 2022 سيكون محطة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات خلال البطولات المقررة هذا العام. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 2:25 دقيقة هل يمكن حضور أربع مباريات خلال يوم في مونديال قطر؟ 4:08 دقيقة لماذا قطر مستعدة؟ 2:33 دقيقة ديسايي يتعرف على التراث القطري 2:28 دقيقة أبو تريكة: "تنظيم قطر لكأس العالم سيساعد المنطقة" 0:30 دقيقة مباراة بايرن وتشيلسي - التغطية الخاصة 27:39 دقيقة لقاء استثنائي مع ناصر الخاطر 0:38 دقيقة كفيتوفا إلى ثمن النهائي وخروج كينين ومرتينز 0:41 دقيقة الوداد يتعاقد رسمياً مع المدرب الإسباني غاريدو 1:29 دقيقة جولة داخل أروقة متحف برشلونة