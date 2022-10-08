مُجسم كأس العالم يصل إلى باريس من قبل beIN SPORTS October 8, 2022 12:23 2:25 دقيقة وَصل مُجسم كأسِ العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس ضِمنَ جَولته العالمية التقليدية قبل انطلاقِ النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم. الكأسُ الغالية ستُعرض أمام الجماهيرِ في عدةِ أماكنَ في باريس قبل أن تُغادِر فرنسا يوم الأحد المقبل. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة دجوركاييف يشدد على صعوبة فوز فرنسا بلقب كأس العالم 1:33 دقيقة سيريل موان معجب بالمرافق الموجودة في قطر 3:04 دقيقة قمّة مرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ 3:35 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة خيتافي 2:25 دقيقة مُجسم كأس العالم يصل إلى باريس 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان يحلّ ضيفًا ثقيلاً على رانس 0:40 دقيقة تقارير: ريبيري يقترب من إعلان اعتزاله 0:42 دقيقة ماذا قال المغربي الحدادي قبل مواجهة ريال مدريد ؟ 1:35 دقيقة بيولي وأليغري يتحدثان عن مواجهة ميلان ويوفنتوس 3:09 دقيقة مواجهة منتظرة بين إشبيلية وأتلتيك بيلباو